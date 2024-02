Tagesrückblick: 5 Meldungen in Minuten

1. Hubschrauberabsturz in Leifers: „Haarscharf an Katastrophe vorbei“

2. Jannik Sinners Krönung: Turniersieg der neuen Nummer 3

Jannik Sinner schlug zum letzten Mal in Rotterdam auf. - Foto: © APA/afp / SANDER KONING

3. Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Deutschnofen und Petersberg

Für die Person im Pkw kam leider jede Hilfe zu spät. - Foto: © shutterstock

4. Gäste, Gespräche & Gedanken: Neuer Podcast für einen besonderen Sonntag

Den Sonntag zu einem besonderen Tag machen: Das will der neue Podcast auf STOL.

5. Vittozzis traumhafter WM-Abschluss, Wierers letzter Tanz

Lisa Vittozzi hat schon wieder Grund zum Jubeln. - Foto: © Pierre TEYSSOT

In Leifers ist am Sonntagvormittag ein Hubschrauber abgestürzt. 2 Personen wurden dabei erheblich verletzt. Der Unfall hätte aber noch weit verheerendere Folgen haben können. „Es hätte nur wenige Meter und einen anderen Zeitpunkt gebraucht, dann wäre eine Katastrophe passiert“, sagte Giovanni Seppi, Vizebürgermeister von Leifers. Der Aufstieg des Jannik Sinner – er kennt offenbar keine Grenzen. Der Sextner Superstar hat am Sonntag im Finale von Rotterdam triumphiert. Ein Sieg, der für den 22-Jährigen besonders süß schmeckt. Auf der Staatsstraße zwischen Deutschnofen und Petersberg hat sich am heutigen Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Für eine Person kam leider jede Hilfe zu spät. Premiere auf STOL: Ab heute lädt der Redakteur und Theologe Martin Lercher an jedem Sonntag bis Ostern zum Podcast „Martins Sonn(der)tag“. Zu hören gibt es Gäste und Gedanken, im zweiten Teil wird das Evangelium des Tages kurz vorgestellt und kommentiert. Der erste Gast ist Diözesanbischof Ivo Muser. Im Gespräch verrät Bischof Muser, was seinen Sonntag trotz der Termine zu einem besonderen Tag macht, ob er in der Bibel tatsächlich noch Neues entdeckt und welche Stelle ihn derzeit besonders beschäftigt. Hier geht's zum Podcast. Die letzte Damen-Entscheidung bei der Biathlon-WM in Nove Mesto lieferte nochmal pures Spektakel! Der Titel ging wieder an Frankreich, Vittozzi durfte ihre nächste Medaille bejubeln und Dorothea Wierer genoss ihren (vorläufig) letzten Auftritt auf der großen Biathlon-Bühne. Hier geht es zum Artikel.