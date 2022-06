Tagesrückblick: Suche nach Michael Hafner geht weiter – 200-Euro-Bonus: jetzt ansuchen – Corona-Zahlen steigen

Heute im STOL-Tagesrückblick: Die Suche nach Michael Hafner geht weiter – Die neue Corona-Verordnung des Landeshauptmanns – Der 200-Euro-Bonus: Ab heute kann angesucht werden. Die Details – Offener Brief des Unternehmerverbandes an die Politik: „Brauchen nicht Millionen auszugeben, wenn wir jungen Leuten keine Chance geben“ – Die Corona-Zahlen in Südtirol steigen wieder an – Italien will den Ausnahmezustand ausrufen. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.