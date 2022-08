Tagesrückblick: Auto stürzt bei Meransen rund 100 Meter in die Tiefe – Brände auf der Insel Lipari – Rekordniederschläge in Vorarlberg

Heute im STOL-Tagesrückblick: Arbeitsunfall in Leifers – Auto stürzt bei Meransen rund 100 Meter in die Tiefe – Brände auf der Insel Lipari – Streit zwischen Meloni und Sozialdemokraten – Schwerer Verkehrsunfall in der Türkei – Rekordniederschläge nach Unwettern in Vorarlberg sowie die weiteren wichtigsten Meldungen des Tages. Außerdem alles zum Sport, die Video-Höhepunkte und das Beste aus s+.