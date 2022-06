Tagesrückblick: 2 Basejumper sterben, Schwerer Unfall in Völs, Tote bei Zugunglück

Heute im STOL-Tagesrückblick: Warum Benzin und Diesel trotz staatlicher Rabatte immer teurer werden. 2 Basejumper fliegen in den Tod. In Garmisch sterben mehrere Personen bei einem Zugunglück. Im Ahrntal hat der Wolf wieder zugeschlagen. Ein schwerer Unfall in St. Konstantin bei Völs. Und was sagt Südtirols Gleichstellungsrätin zum Fall Amber Heard/Johnny Depp? Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.