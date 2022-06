Tagesrückblick: Bauer wird von Baum erdrückt – Schwere Unfälle – POS-Zahlung oder Strafe

Heute im STOL-Tagesrückblick: Tragisches Unglück: Josef Pfattner aus Latzfons von Baum erschlagen – Große Trauer um Michael Hafner – 5-jähriges Kind bei Unfall im Vinschgau schwer verletzt – Maskenpflicht am Arbeitsplatz und Homeoffice? – Wer Bankomat- oder Kreditkartenzahlung verweigert, muss Strafe zahlen – 25-Jährige rutscht am Ortlergebiet 50 ab – Öffentlicher Fehltritt mit der Haushaltsgehilfin – So war das Juni-Wetter. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.