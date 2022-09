Tagesrückblick: Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: So wird am Sonntag gewählt – Diese Kandidaten treten in Südtirol an – Tödlicher Verkehrsunfall im Vinschgau – Unverständlich hohe Strompreise – Wintergarten bleibt Zusatzkubatur – Busse in Flammen – Polizisten-Attrappe gestohlen – 1350 Festnahmen in Russland – EU will Sanktionen verschärfen – Trump angeklagt. Außerdem die Video-Highlights, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.