Tagesrückblick: Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: 5 Verletzte bei Notlandung eines Kleinflugzeugs in Bozen – Bundeskanzler Nehammer im Exklusiv-Interview: „Menschen wollen Sicherheit und Klarheit“ – Wahlsonntag mit Prognosen – treten Sie ein? – Senat und Kammer: So wird gewählt – Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Regionen gehen weiter. Außerdem die Video-Highlights, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.