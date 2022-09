Tagesrückblick: Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Hunderttausende Unternehmen und Millionen Arbeitsplätze in Italien in Gefahr – Giorgio Moroder wegen unerwartetem Geldsegen in Bozen vor Gericht – Tornado am Gardasee – Große Sorge um Queen Elizabeth II. – Erster Schnee im Hochgebirge – Wie schwierig ist es in Südtirol Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? – Jeder Zehnte in Südtirol kann nicht lesen – EZB erhöht Leitzins – 10 Jahre Tinder. Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.