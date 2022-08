Tagesrückblick: Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Trauer um Robert Eccel – Mehrere Unfälle in Südtirol – Mutmaßlicher Brandstifter von Bozen bleibt im Hausarrest – Schulanfang wie früher: Ohne Maske, ohne Test und in Präsenz – Immer mehr Fälle von Gürtelrose in Südtirol – Ursula von der Leyen warnt vor Gasstopp aus Russland. Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.