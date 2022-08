Tagesrückblick: Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Dramatische Szenen in Bozen: Baum stürzt auf Parkplatz – Video: „Knapp an Katastrophe vorbei“ – SVP-Kandidat Mayr im STOL-Interview – Ridnaun: Nach Wespenstich erleidet 39-Jähriger Herzstillstand – Heftige Gewitter in Bozen – Südtiroler erinnern sich an Tod von Lady Diana – Handydaten sollen Hinweise auf Brandstifter geben. Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.