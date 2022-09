Tagesrückblick: Die wichtigsten Ereignisse des Tages

Südtirol

Im Meraner Kursaal ging am heutigen Samstag die 65. SVP-Landesversammlung über die Bühne. SVP-Obmann Philipp Achammer fand in seiner Rede deutliche Worte und wurde anschließend mit 89 Prozent der Stimmen in seinem Amt wiedergewählt. Alle Artikel zur Landesversammlung finden Sie hier. Zu einem Zwischenfall ist es am Samstag in der Gemeinde Deutschnofen gekommen. Ein Lkw mit Holzladung rammte eine provisorisch angebrachte Stromleitung im Dorfzentrum. Mehr dazu lesen Sie hier. „Es wäre höchst an der Zeit, den Anstand wieder aus der Klamottenkiste zu holen und einmal ordentlich aufzupolieren. Gesellschaftsfähig sollte er wieder werden, der Anstand.“ Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteurin Isabelle Hansen. „Als Alt-Obmann sehe ich gute Perspektiven für die SVP“, meint Prof. Roland Riz. „Sie vertritt als einzige Partei die Südtiroler Interessen. Südtirol verträgt nicht eine Vielfalt von Parteien: Das war das Credo von Erich Amonn und mir nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich sehe es heute noch so. Ich bin ein Vertreter der Einheitspartei. Das muss unser Weg sein. Wenn wir diesen Weg vergessen, dann sind wir gestorben. Es wäre falsch, wenn wir uns als Minderheit aufsplittern ließen.“ Hier geht es zum Artikel. Am Donnerstag fand die Prämierung des Fotowettbewerbs „Lederhosen & Dirndln 2022“ der „Dolomiten“ in Zusammenarbeit mit der Spezialbierbrauerei Forst und Amadeus Tracht in Algund statt. Alles über die glücklichen Sieger im STOL-Video!Als sich Serena Williams mit feuchten Augen und schwerem Herzen von der großen Tennis-Bühne verabschiedete, dröhnte aus den Lautsprechern Tina Turners Evergreen „The Best“. Lesen Sie hier mehr dazu. Zum Abschluss der großen Saisonvorschau nimmt SportNews die 3. Amateurliga genauer unter die Lupe. Hier geht's zum Artikel. Schon wieder kam es zu einem gewaltsamen Zwischenfall in Bozen – und das mitten in der Fußgängerzone in der Museumstraße am frühen Donnerstagabend. Lesen Sie hier mehr dazu. In der Gemeinde Franzensfeste ist seit ein paar Tagen ein Hund abgängig. Im Grunde ist das keine Seltenheit. Das besondere daran ist aber, dass es sich dabei um einen relativ teuren Zuchthund handelt. Der Besitzer des Tieres ist überzeugt: Der kleine Koreanische Malteser-Zuchtrüde wurde gezielt gestohlen. Hier geht es zum Artikel.