Tagesrückblick: Die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Frau stürzt am Ortler in den Tod – Baum fällt in Brixen um – Unfälle – Wetterprognose für die nächsten Tage – Sonntagsgespräch über Ahnenforschung – 459 Flüchtlinge erreichen Italien. Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.