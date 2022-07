Tagesrückblick: Eggentaler schwer verletzt – Mega-Stau auf A22 – 4. Impfung kommt

Heute im STOL-Tagesrückblick: 21-jähriger Eggentaler stürzt 6 Meter vom Dach und verletzt sich schwer – Leiter Reber kritisiert Deeg, Waldner & Co.: „Paradoxe Situation in Tisens“ – Nach Unfall: Kilometerlanger Stau auf der Autobahn – EU empfiehlt 4. Impfung für alle ab 60 Jahren, Italien will sofort handeln – Ukraine erwartet russische Großoffensive. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+. –