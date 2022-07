Tagesrückblick: Ein Verkehrstoter und weitere schwere Unfälle – Trinkwasser wird teuerer – Südtirol gewinnt Europeada

Heute im STOL-Tagesrückblick: Südtirols Trinkwassertarife werden angehoben – Fliegerbombe in Bozen wird wahrscheinlich am 17. Juli entschärft – schwerer Unfall am Kreuzbergpass und weitere aufsehenerregende Unfälle – Sport: Südtirol holt bei den Herren den Europeada-Titel. Außerdem viele weitere wichtige Meldungen des Tages sowie die Videohöhepunkte und das Beste von s+.