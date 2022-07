Tagesrückblick: Fliegerbombe entschärft – Bach trocknet aus – Waldbrand in Prad

Heute im STOL-Tagesrückblick: Fliegerbombe in Bozen entschärft – Waldbrand in Prad gelöscht – Möltner Bach trocknet aus – Erster Südtiroler bei den Berliner Philharmoniker – Es bleibt sonnig und heiß – Zu wenig Pflegepersonal – Unfall in Winnebach – Regierungskrise in Italien. Außerdem viele weitere wichtige Meldungen des Tages, die Sport- und Videohöhepunkte sowie das Beste von s+.