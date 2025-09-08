<h3>\r\n1. Ohne Ticket unterwegs: 30-Jähriger attackiert Kontrolleure<\/h3>Eine Anzeige kassierte ein 30-Jähriger. Der Mann war in einem Linienbus zwischen Bozen und Meran ohne Ticket unterwegs, als es zu einer Kontrolle kam. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ohne-ticket-unterwegs-30-jaehriger-attackiert-kontrolleure" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurde er gewalttätig.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209546_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Mutmaßliche Einbrecher gefasst: Haben sie auch in der Dompfarre zugeschlagen?<\/h3>Die Staatspolizei hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun: Zwei Verhaftungen und eine Anzeige sind das Ergebnis strenger Kontrollen in Bozen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die beiden Verhafteten, die nach einem Einbruch auf frischer Tat ertappt wurden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutmassliche-einbrecher-gefasst-haben-sie-auch-in-der-dompfarre-zugeschlagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auch für den Diebstahl in der Bozner Dompfarre vom Samstag verantwortlich sein könnten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Verdrehte Welt: Taschendiebe klagen gegen Venedigs Bürgerwehr<\/h3>Eine kuriose Situation spielt sich derzeit in Venedig ab: Während Bürgerwehren versuchen, Touristen und Einheimische vor Taschendieben zu warnen, wehren sich die Diebe nun offen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdrehte-welt-taschendiebe-klagen-gegen-venedigs-buergerwehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und zeigen die Aktivisten wegen Stalkings an.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Leifers: Brennende Fritteuse mit Wasser gelöscht – Gartenhaus geht in Flammen auf<\/h3>Nach dem Versuch, die in Flammen stehende Fritteuse mit Wasser zu löschen, ist das ganze Gartenhäuschen in Brand geraten: Der Unfall in Leifers am Montag hätte schlimm enden können – ging aber glücklicherweise glimpflich aus: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leifers-brennende-fritteuse-mit-wasser-geloescht-gartenhaus-geht-in-flammen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzte gab es keine.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Bei Siegerehrung: Alcaraz scherzt mit Sinner<\/h3>US-Open-Sieg und Nummer 1 der Welt: Carlos Alcaraz hat am Sonntag mit seinem Finaltriumph über Jannik Sinner groß abgeräumt. Bemerkenswert ist, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/bei-siegerehrung-alcaraz-scherzt-mit-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie die beiden Superstars nach dem Duell über den jeweils anderen sprechen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209558_image" \/><\/div>\r\n <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>