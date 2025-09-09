<h3>\r\n<b>1. Meloni wegen New-York-Wochenende mit Tochter in Kritik<\/b><\/h3>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist wegen eines Wochenend-Ausflugs mit ihrer kleinen Tochter Ginevra nach New York in die Kritik geraten. Aus der Opposition kommen Vorwürfe gegen die 48-Jährige, deshalb wichtige Termine nicht wahrgenommen zu haben. Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia setzte sich mit den Worten zur Wehr, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meloni-wegen-new-york-wochenende-mit-tochter-in-kritik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sie habe nur ihre „natürlichste Rolle“ als Mutter wahrgenommen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209660_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Millionenbetrug durch Bankberater: „Beschuldigter ausfindig gemacht“<\/h3>Die Staatsanwaltschaft nimmt ausführlich Stellung zu den in den vergangenen Tagen in den Medien veröffentlichten Berichten zum mutmaßlichen Millionenbetrug, den ein Bozner Bankberater zum Schaden zahlreicher Kunden begangen haben soll. Demnach wurde der Beschuldigte „ausfindig gemacht“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/millionenbetrug-durch-bankberater-beschuldigter-ausfindig-gemacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seine Wohnung durchsucht und mehrere Geräte beschlagnahmt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209852_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Geschlossener Hof: Ohne Ausbildung kein Kauf<\/h3>In Südtirol sind derzeit 13.412 geschlossene Höfe im Grundbuch eingetragen. Kaufen darf sie seit der Wohnreform vom Juni nur mehr, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/geschlossener-hof-ohne-ausbildung-kein-kauf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wer zwei Voraussetzungen erfüllt<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209855_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Toblach: Mit Springmesser ins Lokal – Mann aus der Toskana angezeigt<\/h3>Eine potenziell gefährliche Situation konnten die Carabinieri von Innichen kürzlich entschärfen: Bei einem 30-jährigen Mann aus der Toskana, der sich in einem öffentlichen Lokal aufhielt, sollen sie ein Springmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge entdeckt haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toblach-mit-springmesser-ins-oeffentliche-lokal-mann-aus-der-toskana-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Waffe wurde beschlagnahmt und der Verdächtige angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Als Nummer 2: Wie es für Sinner jetzt weitergeht<\/h3>Jannik Sinner hat nach dem verlorenen US-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz seinen Status als Nummer 1 der Weltrangliste nach insgesamt 65 Wochen verloren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/als-nummer-2-wie-es-fuer-sinner-jetzt-weitergeht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun gönnt sich der Pusterer eine kurze Pause, um dann neu Anlauf zu nehmen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209858_image" \/><\/div>\r\n <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>