1. Vilpian: Arbeiter (49) von Apfelkiste getroffen – Schwer am Rücken verletzt
Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Vilpian ereignet: Ein 49-jähriger Arbeiter aus Marokko wurde dort ersten Informationen zufolge von mindestens einer herabfallenden Apfelkiste getroffen. Er wurde mit einem schweren Rückentrauma vom Notarzt ins Bozner Krankenhaus gebracht.

2. Atzwang: Pkw und Kleinlastwagen prallen aufeinander – Drei Personen verletzt
Es war gegen 15.30 Uhr am Nachmittag, als der Alarm ausgelöst wurde: Auf der Brennerstaatsstraße bei Atzwang hatte sich ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Es bildete sich ein langer Stau, die Straße soll aber wieder einspurig befahrbar sein.

3. Seniorenheime: „Uns fehlen 300.000 Arbeitsstunden"
Ab 1. Jänner gilt sie auch in Seniorenheimen und Bezirksgemeinschaften: die 36-Stunden-Woche für Pflege- und Sozialberufe. Während der Sanitätsbetrieb die Umstellung bereits geschafft hat, warnen die Heime vor massiven Engpässen.

4. Studie: Neue Geheimnisse aus Ötzis DNA gelüftet
Die Lücke zwischen den prähistorischen Bevölkerungen aus dem Mittelmeerraum und Ötzi wird immer kleiner – auch dank einer Studie von Eurac Research gemeinsam mit der Uni Trient und jener von Uppsala in Schweden. Das ist das Ergebnis ihrer Analyse der DNA von 47 unserer Vorfahren, die vor 8.000 bis 3.500 Jahren in den östlichen italienischen Alpen lebten.

5. VIDEO | Ganz seltener Einblick: So lebt Pustertals Goldjunge
Er ist der große Shootingstar beim HC Pustertal: Tommy Purdeller eroberte in der vergangenen Saison ganz viele Wölfe-Herzen und ist auch in dieser Spielzeit der große Hoffnungsträger. Wir haben den 21-jährigen Stürmer in seiner Wohnung in Montal besucht, dabei gab uns Purdeller einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben. Anschließend tauschten wir die Rollen und Tommy Boy ging in der Intercable Arena bei seinen Mannschaftskollegen auf Stimmenfang. Klicken Sie rein in unser Video!