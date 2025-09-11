<h3>\r\n1. Verdacht: Waffen frei in Wohnung herumliegen lassen – Jäger (54) angezeigt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1210620_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Rahmen der Kontrollen einiger Jäger im Passeiertal haben die Carabinieri einen Mann angezeigt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-waffen-frei-in-wohnung-herumliegen-lassen-jaeger-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er soll seine Waffen nicht wie vorgeschrieben im Waffenschrank gelagert, sondern einfach in der Wohnung herumliegen gelassen haben. Eine der Waffen sei laut Carabinieri nicht gemeldet gewesen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Aufräumen in der Diözese geht weiter: Konsequenzen in weiteren sechs Fällen<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210623_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>Der „Fall“ Don Carli hat viel Staub aufgewirbelt. Neben seinem Fall wurden im Missbrauchsbericht der Diözese aber sechs weitere Fälle genannt, die Priester betreffen, die nach wie vor im Dienst waren. Über ihr Schicksal hat die Kurie nun entschieden: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aufraeumen-in-der-dioezese-geht-weiter-konsequenzen-in-weiteren-sechs-faellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei wurden ihres Amtes enthoben, vier weitere werden psychologisch begleitet und stehen unter Beobachtung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Olang: Leichnam beim Stausee entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1210626_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tragischer Fund am Olanger Stausee: Ein Fischer ist Mittwochfrüh nahe am Gewässer auf den Leichnam des 67-jährigen Hubert Zingerle gestoßen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/olang-leichnam-beim-stausee-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Angaben der Carabinieri gibt es keine Hinweise auf Gewalt, der Mann dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Vor 24 Jahren: Der Anschlag, der die Welt veränderte | Die Bilder des Terrors<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1210629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am heutigen 11. September jährt sich der Terroranschlag auf die USA zum 24. Mal. Die Bilder der brennenden Türme des World Trade Centers in New York haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben, Millionen Menschen weltweit saßen fassungslos vor den Fernsehbildschirmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/24-jahre-911-erinnerungen-an-den-tag-der-die-welt-veraenderte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch in Südtirol erinnern sich viele noch genau daran, wo sie die Nachricht von den Anschlägen erfahren haben – ein Moment, der das Lebensgefühl einer ganzen Generation geprägt hat.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Es wird wieder spätsommerlich warm in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1210632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol-22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach den kühleren Tagen mit teils morgendlichem Frost kehrt in Südtirol wieder spätsommerliche Wärme zurück. Hier erfahren Sie mehr dazu.<\/a>