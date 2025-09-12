<h3>\r\n1. Bischof Muser zum Fall Don Giorgio Carli: „Ich habe Fehler gemacht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1211046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Obwohl sein Fall im Missbrauchsbericht für die Diözese Bozen-Brixen sehr ausführlich und mit deutlicher Kritik an der Diözese dargestellt wird, hat Bischof Ivo Muser den Priester Giorgio Carli weiterhin für die Seelsorge vorgesehen – im Oberen Pustertal. Das sorgte nicht nur für Verwunderung, sondern auch für viel Kritik an den Bischof. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bischof-muser-zum-fall-don-giorgio-carli-ich-habe-fehler-gemacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun meldet sich dieser zu Wort.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. „Helft uns ihn zu finden“: Schwester von Thomas Grumer bei „Chi l'ha visto?“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192638_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>Der Fall des Hotelmanagers Thomas Grumer hält Freunde und Familie des 42-jährigen Bozners weiter in Atem. In der RaiTre-Sendung „Chi l’ha visto?“ wandte sich seine Schwester Viktoria nun mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/helft-uns-ihn-zu-finden-schwester-von-thomas-grumer-bei-chi-lha-visto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und bat um Hinweise zu den letzten Tagen ihres Bruders.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. 23-jährige Brixnerin stirbt bei Verkehrsunfall in Salzburg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1211049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Salzburg ist am Donnerstagnachmittag eine 23-jährige Frau, gebürtig aus Brixen, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die junge Frau wurde von einem Lkw erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/23-jaehrige-suedtirolerin-stirbt-bei-verkehrsunfall-in-salzburg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen und des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Paukenschlag: Der Fall Schwazer landet wieder vor Gericht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1210992_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Doping-Posse um Alex Schwazer ist immer noch nicht ausgestanden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paukenschlag-der-fall-schwazer-landet-wieder-vor-gericht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun schaltet sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. VIDEO | Nach tödlichem Attentat auf Charlie Kirk: Verdächtiger gefasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1211037_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Tatverdächtige im Fall des getöteten rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben des republikanischen Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gefasst worden. Es handelt sich dabei um den 22-jährigen Tyler Robinson aus Utah. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/nach-attentat-auf-kirk-verdaechtiger-am-spaeten-donnerstagabend-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Wir haben ihn“, sagte Cox bei einer Pressekonferenz.<\/a>