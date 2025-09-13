<h3>\r\n1. Wie gut kennen die Südtiroler ihre Autonomie? Das sind die Ergebnisse<\/h3>Warum wird der 5. September als „Tag der Autonomie“ gefeiert? Hätten Sie es gewusst? Nein? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wie-gut-kennen-die-suedtiroler-ihre-autonomie-das-sind-die-ergebnisse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dann geht es Ihnen wie jedem vierten Teilnehmer am STOL-Autonomie-Quiz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211259_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nach tragischem Unglück: Große Trauer um Julia Marie Gaiser<\/h3>Nach dem tragischen Unfalltod in Salzburg herrscht in Brixen große Trauer: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragischem-unglueck-grosse-trauer-um-julia-maria-gaiser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die 23-jährige Julia Marie Gaiser hat bei dem Verkehrsunfall ihr Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211262_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Nach tödlichem Heli-Unfall in Kanada: Überlebende ziehen vor Gericht<\/h3>Schlechte Flugbedingungen und ein Defekt des GPS-Geräts zur Ortung des abgestürzten Hubschraubers: Die Überlebenden vom Unfall in den kanadischen Skeena Mountains <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-heli-unfall-in-kanada-ueberlebende-ziehen-vor-gericht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ziehen laut „Alto Adige“ gegen das Unternehmen „Skyline Helicopters“ vor Gericht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211265_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Verdacht: Südtirolerin als Opfer von Identitätsklau für Betrugsmasche<\/h3>Böse Überraschung für eine Südtirolerin, die ihr Auto verkaufen wollte: Sie fand dasselbe Angebot, das sie ins Netz gestellt hatte – aber zu einem deutlich niedrigeren Preis. Wie sich herausstellte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-suedtirolerin-opfer-von-identitaetsklau-fuer-betrugsmasche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">soll eine 54-Jährige aus der Provinz Rom Identität und Inserat für eine ausgeklügelte Betrugsmasche geklaut haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211268_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Vor FCS-Spiel gehen die Wogen hoch: Keine Tickets für Sizilianer<\/h3>Am Sonntag steht im Drususstadion das Spiel zwischen dem FC Südtirol und Palermo auf dem Programm. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/vor-fcs-spiel-gehen-die-wogen-hoch-keine-tickets-fuer-sizilianer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einen Tag vor dem Match, gerät der sportliche Aspekt aber in den Hintergrund.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211271_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>