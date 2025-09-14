<h3>\r\n1. Schule braucht Ruhe – statt ständiger Rivalität<\/h3>„Wenn selbst Schule zum Spiegel von Machtkämpfen und Statusvergleichen wird, verliert sie ihre entlastende Funktion.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/schule-braucht-ruhe-statt-staendiger-rivalitaet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Rainer Hilpold.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211448_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nachdenken statt nachtreten: Einige Überlegungen zum Fall Giorgio Carli<\/h3>Acht Monate nach Vorstellung des Gutachtens zum Missbrauch in Südtirols Kirche kocht der Skandal wieder richtig hoch. Nach einem öffentlichen Aufschrei über die Versetzung des Priesters Giorgio Carli von Sterzing nach Innichen muss Bischof Ivo Muser diese Entscheidung öffentlich zurücknehmen. Mittlerweile wird mit einer Petition sogar der Rücktritt des Bischofs gefordert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/nachdenken-statt-nachtreten-einige-ueberlegungen-zum-fall-giorgio-carli" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Theologe und Journalist Martin Lercher wertet, wägt ab und wagt einen Zwischenruf in der lautstarken Aufregung!<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211451_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. „Jodeln ist ein Spiel mit Klangfarben“<\/h3>Singen ohne Text und der Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme – das sind die Charakteristika eines menschlichen Jodlers. Jodeln ist aber vor allem eins: kunstvolle Stimmakrobatik. Jodeln ist Kultur. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/jodeln-ist-ein-spiel-mit-klangfarben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das weiß Jodelkönigin Maria Sulzer besser wie kaum ein anderer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211454_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Südtiroler überzeugen bei Berufs-EM<\/h3>Am Samstagabend wurden in Herning (Dänemark) die Ergebnisse der EuroSkills 2025 bekannt gegeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-ueberzeugen-bei-der-berufs-em" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei durften Südtirols Teilnehmer jubeln.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211457_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. HC Meran startet mit großen Ambitionen<\/h3>Der HC Meran Pircher präsentiert sich vor der neuen Saison so stark wie selten zuvor. Präsident Stefan Kobler sprach bei der Teamvorstellung von der „wettbewerbsfähigsten Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren“. Trainer Christian Borgatello ergänzte: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/hc-meran-startet-mit-grossen-ambitionen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Es geht jedes Jahr darum, einen Schritt nach vorne zu machen.“<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211460_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>