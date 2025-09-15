<h3>\r\n1. Laura Dahlmeiers Leiche wird nun doch nicht geborgen<\/h3>Nach dem tödlichen Bergunglück Laura Dahlmeiers hat ein Team eine mögliche Bergung ihrer Leiche geprüft – und sich dagegen entschieden. Das geht aus einer Mitteilung ihres Managements hervor. „Bereits in der vergangenen Woche konnte ein Bergungsteam die Situation am Laila Peak erneut bewerten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/laura-dahlmeiers-leiche-wird-nun-doch-nicht-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Ergebnis ist, dass Laura Dahlmeiers Leichnam nicht geborgen wird“, hieß es in dem Statement.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211853_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Was sagen Sie zu flexiblen Arbeitszeiten?<\/h3>Die klassische 40-Stunden-Woche mit festen Arbeitszeiten verliert an Bedeutung. Stattdessen setzen immer mehr Unternehmen auf flexible Modelle, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/flexible-arbeitszeiten-warum-sie-heute-wichtig-sind-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die sich besser mit den Anforderungen moderner Arbeitsmärkte und den Lebensrealitäten der Beschäftigten vereinbaren lassen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Geld vom Staat im Herbst: Alle Boni und Beihilfen im Überblick<\/h3>Mit Beginn des Herbstes hat die Regierung in Rom eine Reihe von Förderungen und Zuschüssen für Familien in Italien geschnürt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/geld-vom-staat-im-herbst-alle-boni-und-beihilfen-im-ueberblick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Insgesamt handelt es sich um Maßnahmen im Wert von 2,1 Milliarden Euro.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Russland sieht NATO als Kriegspartei in der Ukraine<\/h3>Der Kreml wirft der NATO vor, durch die Unterstützung der Ukraine faktisch gegen Russland zu kämpfen. „Die NATO ist de facto in diesen Krieg verwickelt“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/russland-sieht-nato-als-kriegspartei-in-der-ukraine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Bange Stunden: Italienischer Abfahrer kämpft um sein Leben<\/h3>Am Samstag hat ein schwerer Trainingssturz von Matteo Franzoso die Ski-Welt geschockt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/bange-stunden-italienischer-abfahrer-kaempft-um-sein-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mittlerweile ist dessen Familie in Südamerika eingetroffen, um dem 25-Jährigen in diesen bangen Stunden beizustehen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211865_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>