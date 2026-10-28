<h3>\r\nBrennerautobahn: Lkw-Unfall bei Freienfeld<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Freienfeld ist es am Mittwoch kurz vor 12 Uhr zu einem Lkw-Unfall gekommen. Insgesamt drei Lkw waren beteiligt. Eine Person wurde eingeklemmt und musste aus dem Wrack befreit werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennerautobahn-lkw-unfall-bei-freienfeld" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Autobahn war in dem betroffenen Abschnitt gesperrt. Es staute erheblich.<\/a><BR \/><h3>\r\nPension: Diese Denkfallen können Frauen teuer zu stehen kommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378437_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Frauen organisieren den Familienalltag, arbeiten oft Teilzeit und schieben die eigene Altersvorsorge auf später. Dahinter stecken nicht nur äußere Hürden, sondern auch hartnäckige Denkfallen, in die Frauen immer wieder geraten. Welche das sind und wie Frauen gegensteuern können, erklärt Rafaela Pittschieler, Vorstandsmitglied des Frauennetzwerks <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/pension-diese-denkfallen-koennen-frauen-teuer-zu-stehen-kommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wnet, anlässlich des „Equal Pension Day“ am 27. Oktober.<\/a><BR \/><h3>\r\nDrama auf der A22: Nathan Silbernagl (23) aus Kastelruth stirbt bei Unfall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378440_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Nordspur der Brennerautobahn zwischen Verona Nord und Affi am gestrigen Dienstag herrscht nun traurige Gewissheit: Bei dem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-auffahrunfall-auf-der-a22-junger-suedtiroler-ist-das-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Todesopfer handelt es sich um den 23-jährigen Nathan Silbernagl aus Kastelruth<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\n„Where we belong“: Nur 27 Straßen in Bozen sind nach Frauen benannt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378443_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie viel Platz nehmen Frauen im öffentlichen Raum von Bozen ein? Dieser Frage ist die Boznerin Micol Piovesan bei einem Projekt nachgegangen, das heute Nachmittag in der Eurac vorgestellt wird und die Geschichten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/where-we-belong-nur-27-strassen-in-bozen-sind-nach-frauen-benannt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Frauen sichtbar macht, nach denen Straßen in Bozen benannt sind.<\/a><BR \/><h3>\r\nHaschisch und Kokain: 16-Jähriger ins Gefängnis von Treviso gebracht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri aus Leifers haben einen Minderjährigen verhaftet, in dessen Wohnung sie mehr als 170 Gramm Rauschgift sichergestellt hatten, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haschisch-und-kokain-16-jaehriger-ins-gefaengnis-von-treviso-gebracht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das teilweise bereits in verkaufsfertige Dosen aufgeteilt war.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Er parkt auf Gehsteig, rastet aus und löst Polizeieinsatz aus<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1378449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gegen Mittag kam es am heutigen Mittwoch beim Bozner Meldeamt zu einem Zwischenfall. Beamte der Stadtpolizei kontrollierten ein Auto, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-er-parkt-auf-gehsteig-rastet-aus-und-loest-polizeieinsatz-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das verbotenerweise auf dem Gehsteig abgestellt war.<\/a>