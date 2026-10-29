<h3>\r\nAufrufe zu Plünderungen in Bozen: Vier Personen im Visier der Polizei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378992_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie sollen in sozialen Netzwerken zu Diebstählen und Plünderungen in Geschäften der Bozner Innenstadt aufgerufen haben. Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in diesem Zusammenhang Hausdurchsuchungen durchgeführt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aufrufe-zu-pluenderungen-in-bozen-vier-personen-im-visier-der-polizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und dabei einen Erwachsenen und drei Minderjährige identifiziert.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo sieht der neue Energiebonus aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378995_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Licht am Ende des Tunnels für Häuselbauer: Die Verlängerung des Energiebonus bis Ende 2029 kommt in die Landesregierung. „Wir ziehen ihn vor, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-sieht-der-neue-energiebonus-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um Sicherheit für viele zu schaffen“, sagt Landesrat Peter Brunner.<\/a><BR \/><h3>\r\nDer „Buggler-Mythos“ in Südtirol bröckelt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378998_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Mythos vom fleißigen Südtiroler bekommt Risse: Vollzeitbeschäftigte arbeiten hier länger als im Bundesland Tirol und im Trentino. Gleichzeitig wünschen sich viele weniger Wochenstunden – besonders in Branchen wie Gastronomie, Bau und Handel sind lange Arbeitswochen noch immer Alltag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/der-buggler-mythos-in-suedtirol-broeckelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dies geht aus einer Erhebung des Arbeitsförderungsinstitut AFI hervor.<\/a><BR \/><h3>\r\nSpektakuläre Verfolgungsjagd: Mann flüchtet vor den Carabinieri – festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379001_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er raste im Fassatal los und lieferte sich anschließend eine rund 30-minütige spektakuläre Verfolgungsjagd mit den Carabinieri. In Deutschnofen konnte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spektakulaere-verfolgungsjagd-mann-fluechtet-vor-den-carabinieri-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der junge Autofahrer schließlich gestoppt und festgenommen werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nQuästor zur Demo am Freitag: „Wir nehmen die Meldungen sehr ernst“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379004_image" \/><\/div>\r\nAm Freitag, 30. Oktober, findet in Bozen eine Schülerdemonstration statt, am Nachmittag ist eine weitere Veranstaltung auf dem Waltherplatz angekündigt. In einem Interview erläutert Quästor Giuseppe Ferrari, wie die Polizei die Lage einschätzt, welche Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Ordnung vorgesehen sind und wie er die in sozialen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/quaestor-zur-demo-am-freitag-wir-nehmen-die-meldungen-sehr-ernst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Medien kursierenden Meldungen bewertet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDrogenfund im Vinschgau: Ermittler zerschlagen mutmaßlichen Dealerkreis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Carabinieri von Schlanders ist nun ein Schlag gegen die Drogenszene im Vinschgau gelungen. Sie beschlagnahmten insgesamt mehr als 350 Gramm Haschisch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drogenfund-im-vinschgau-ermittler-zerschlagen-mutmasslichen-dealerkreis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Aktion führte zu einer Festnahme und einer weiteren Anzeige.<\/a>