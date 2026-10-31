<h3>\r\nSexten: Carabinieri forschen WhatsApp-Betrüger aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379751_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Carabinieri von Sexten ist ein WhatsApp-Betrüger ins Netz gegangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sexten-carabinieri-forschen-whatsapp-betrueger-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der bereits polizeibekannte Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nCorvara: Paragleiter bleibt an Kranarm hängen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379754_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ungewöhnlicher Zwischenfall im Hochabteital. Am Samstagvormittag ist ein Paragleiter beim Landeanflug in Corvara mit seinem Gleitschirm <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/corvara-paragleiter-bleibt-an-kranarm-haengen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Arm eines Baustellenkrans hängen geblieben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMord an Celine Frei Matzohl: „Barbarisch und feige getötet“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379757_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Bestätigung seiner lebenslangen Haftstrafe durch das Berufungsschwurgericht zieht Omer Cim (30) jetzt vors Kassationsgericht. Seine Verteidigung pocht auf Unzurechnungsfähigkeit beim Mord an Celine Frei Matzohl (21) und versucht zugleich, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mard-an-celine-frei-matzohl-barbarisch-und-feige-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den erschwerenden Umstand des Vorbedachts zu kippen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBBT: Arsen bremst, Baustopp droht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379760_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Droht auf der Baustelle des Brennerbasistunnels zwischen Franzensfeste und Waidbruck womöglich der komplette Stillstand? Diese Sorge äußert die Bauarbeitergewerkschaft in einer Aussendung mit Verweis auf ein für den 5. November geplantes Treffen zwischen den Zuständigen. Doch ein weiteres Problem bremst die Bauarbeiten: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bbt-arsen-bremst-baustopp-droht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das im Tunnel gefundene giftige Metall Arsen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nFC Südtirol: Ein Remis mit zwei Matchwinnern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379763_image" \/><\/div>\r\nDer FC Südtirol wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Aber: Die Weiß-Roten haben am Samstag gegen Cesena einen verdienten Punkt geholt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fc-suedtirol-ein-remis-mit-zwei-matchwinnern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei dem besonders zwei Akteure herausragten.<\/a>