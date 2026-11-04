<h3>\r\nSüdtirol: Immer öfters Schäden nach dem Tanken – Sind auch Sie betroffen?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381128_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Verbraucherzentrale Südtirol verzeichnet seit dem Anstieg der Benzin- und Dieselpreise mehr Meldungen über Fahrzeuge, die kurz nach dem Tanken ausfallen. Eine gemeinsame Ursache ist bislang nicht bekannt – umso wichtiger ist es, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schaden-nach-dem-tanken-was-autofahrer-jetzt-beachten-sollten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Belege zu sichern und mögliche Schäden sorgfältig zu dokumentieren.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Da war sicher kein Mensch am Werk, das ging viel zu schnell“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381131_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach großflächigen Cyberangriffen auf Kühlsysteme in ganz Europa hat die Welle auch Südtirol erreicht. Unbekannte manipulierten über die Fernwartungszugänge der Hersteller die Temperaturparameter von gewerblichen Kühlanlagen, um die Kühlung gezielt zu zerstören. Ein betroffener Südtiroler Kälte-Klima-Techniker, der anonym bleiben möchte, rekonstruiert im Gespräch das nächtliche digitale Duell gegen die Hacker und erklärt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/da-war-sicher-kein-mensch-am-werk-das-ging-viel-zu-schnell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">warum die Lebensmittelbranche ein massives Update-Problem hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrixen: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw – Eine Person verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw hat sich am heutigen Mittwochvormittag bei Brixen ereignet. Dabei wurde ersten Angaben zufolge eine Person verletzt. Auf der Nordspur der Brennerautobahn mussten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-bei-brixen-nach-unfall-gesperrt-mehrere-kilometer-stau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Autofahrer infolge des Unfalls mit Verzögerungen rechnen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGrippeimpfung ja – Coronaimpfung, nein danke!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zehntausende Südtiroler lassen sich gegen die Grippe impfen – mit Corona haben viele Bürger hingegen schon „abgeschlossen“ und dementsprechend gering ist das Interesse, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grippeimpfung-ja-coronaimpfung-nein-danke" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sich mit einem Impfstoff dagegen zu schützen.<\/a><BR \/><h3>\r\nMit Minikamera und Ohrhörer: Betrug bei Führerscheinprüfung aufgeflogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381140_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Elektronische Hilfsmittel statt ehrlichem Lernen: Eine Fahrschülerin hat im Führerscheinamt in Bozen versucht, die theoretische Führerscheinprüfung mithilfe von professioneller Ausrüstung zu schummeln. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-minikamera-und-ohrhoerer-betrug-bei-fuehrerscheinpruefung-aufgeflogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Polizei kam ihr jedoch auf die Schliche.<\/a>