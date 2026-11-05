<h3>\r\nChristian Perkmann (44) bei Waldarbeit tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381497_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sarntal ist geschockt: Schon wieder ereignete sich ein tödlicher Arbeitsunfall. Christian Perkmann (44), Schweinstegbauer am Gentersberg, verunglückte Mittwochmittag bei der Holzarbeit. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sarner-bauer-44-bei-waldarbeit-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Jede Hilfe kam zu spät.<\/a><BR \/><h3>\r\nWarum Probleme mit dem Auto nach dem Tanken?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neben den hohen Treibstoffpreisen müssen sich manche Autofahrer nun über ein neues Problem ärgern: Die Meldungen über liegen gebliebene Fahrzeuge nach dem Tanken häufen sich. Ein eindeutiger Zusammenhang sei laut Gunde Bauhofer, der Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol, noch nicht erkennbar. Doch der Verdacht liegt nahe, dass <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/warum-probleme-mit-dem-auto-nach-dem-tanken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">es etwas mit dem Treibstoff zu tun haben könnte.<\/a><BR \/><h3>\r\nTod nach Langstreckenflug: Bozner Uni-Professor stirbt in den USA<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381503_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Enrico Tomellieri, Dozent an der Freien Universität Bozen, ist während eines Aufenthalts in den USA gestorben. Die amerikanischen Ärzte führten den Tod auf eine Lungenembolie zurück, die vermutlich im <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-nach-langstreckenflug-bozner-uni-professor-stirbt-in-den-usa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zusammenhang mit einer langen Flugreise aufgetreten war.<\/a><BR \/><h3>\r\nLeiche am Gardasee gefunden – Wer ist der Mann?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein ungewöhnlicher Fund am heutigen Donnerstag nahe dem Westufer des Gardasees beschäftigt derzeit die Ermittler. Die Umstände werfen mehrere Fragen auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leiche-am-gardasee-gefunden-wer-ist-der-mann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch ein mögliches Verbrechen steht im Raum.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>--------------------------------------<h3>\r\nJetzt sparen mit s+: Zwei exklusive Abo-Angebote für kurze Zeit!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381557_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unbegrenzter Zugriff auf alle Premium-Inhalte zum Vorteilspreis: Mit unseren aktuellen s+ Angeboten sichern Sie sich hochwertigen Journalismus und sparen dabei kräftig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/jetzt-sparen-mit-s-zwei-exklusive-abo-angebote-fuer-kurze-zeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ob Jahresabo für nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat oder Monatsabo für nur 3,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat – entscheiden Sie selbst, welches Angebot am besten zu Ihnen passt. Aber warten Sie nicht zu lange: Beide Aktionen gelten nur für kurze Zeit!<\/a>