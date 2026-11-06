<h3>\r\nTausende Liter Diesel befürchtet: Feuerwehren rücken zu Tankstelle aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381878_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Meldung über einen größeren Gefahrgutaustritt löste am Freitagvormittag in Karneid einen Feuerwehreinsatz aus. An der Tankstelle bei der Autobahnausfahrt Bozen Nord sollte eine erhebliche Menge Treibstoff ausgelaufen sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tausende-liter-diesel-befuerchtet-feuerwehren-ruecken-zu-tankstelle-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vor Ort gab es schließlich Entwarnung.<\/a><BR \/><h3>\r\nRenten: Das hat die Regierung in Rom geplant<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381881_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Renten sind auch heuer wieder eine Baustelle in der italienischen „manovra“. Und noch sind viele Fragen offen: Kommt die Rente mit 64 für alle? Welche Frührenten werden weitergeführt? Wie werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/renten-das-hat-die-regierung-in-rom-geplant" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Renten an die Inflation angepasst?<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: 19-Jähriger schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381884_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei Schwerpunktkontrollen in Bozen hat die Staatspolizei einen 19-Jährigen festgenommen. Er soll einen Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sieben weitere Personen wurden angezeigt, ein Mann <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-19-jaehriger-schlaegt-polizist-mit-faust-ins-gesicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in ein Abschiebezentrum gebracht<\/a>.<BR \/><h3>\r\nSenioren: Bis zu 6.240 Euro vom Land<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381887_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bis zu 520 Euro im Monat vom Land: Dies sehen die neuen Kriterien zur Unterstützung von Senioren mit geringem Einkommen vor, die Landesrätin Rosmarie Pamer heute der Landesregierung vorlegt. Ab 2027 werden Beiträge gestaffelt ausbezahlt. Wer 20 Jahre in Beitragskassen einbezahlt hat, erhält 50 Euro mehr. Einziger Richtwert wird eine ISSE unter 20.000 Euro. Das Kriterium der Rente unter 1000 Euro fällt weg. „Damit erfassen wir auch jene, fast ausschließlich Frauen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/senioren-bis-zu-6240-euro-vom-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die keine Rente haben“, so Pamer.<\/a><BR \/><h3>\r\nAuer: Serien-Diebstähle in Umkleidekabine – Mitarbeiterin überführt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381890_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den Frauen-Umkleideräumen eines Betriebs in Auer ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Bargeld gekommen. Dank einer versteckten Kamera und dem schnellen Eingreifen der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/diebstaehle-in-firmen-umkleide-mitarbeiterin-ueberfuehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Carabinieri konnte eine Tatverdächtige ausgeforscht werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>--------------------------------------<BR \/><h3>\r\nJetzt sparen mit s+: Zwei exklusive Abo-Angebote für kurze Zeit!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1381968_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unbegrenzter Zugriff auf alle Premium-Inhalte zum Vorteilspreis: Mit unseren aktuellen s+ Angeboten sichern Sie sich hochwertigen Journalismus und sparen dabei kräftig. Ob Jahresabo für nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat oder Monatsabo für nur 3,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat – entscheiden Sie selbst, welches Angebot am besten zu Ihnen passt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/jetzt-sparen-mit-s-zwei-exklusive-abo-angebote-fuer-kurze-zeit-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber warten Sie nicht zu lange: Beide Aktionen gelten nur für kurze Zeit!<\/a>