<h3>\r\nSchüsse in Krakau: Fünf Tote und zahlreiche Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382211_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einer Schießerei in der historischen Altstadt von Krakau sind am Samstagnachmittag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuesse-in-krakau-fuenf-tote-und-zahlreiche-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mindestens fünf Personen getötet und zumindest zehn verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nIm Gemeindeamt: Schuss löste sich aus Dienstpistole eines Ortspolizisten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382214_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vier Ortspolizisten hielten sich vor elf Tagen in den Räumlichkeiten der Gemeindeämter von Terlan auf – als sich plötzlich ein Schuss von der Pistole eines der Beamten löste. Den Vorfall bestätigte Bürgermeister Hansjörg Zelger gegenüber STOL. Glücklicherweise wurde niemand verletzt – wie es überhaupt dazu kommen konnte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/im-gemeindeamt-schuss-loeste-sich-aus-dienstpistole-eines-ortspolizisten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist selbst für den ersten Bürger Terlans nicht nachvollziehbar.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWeiter keine Spur von Tobias Unterhofer: Anrufliste könnte Rätsel lösen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Ermittlung zum Verschwinden des Rittner Bauern Tobias Unterhofer gestaltet sich komplex. Die Brandursache am Voglhauserhof in Lengstein am Ritten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/weiter-kein-spur-von-tobias-unterhofer-anrufliste-koennte-raetsel-loesen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDer Bozner Hobbypilot, der sein Flugzeug selbst zusammengebaut hat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382220_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Südtirol gibt es einen exklusiven Zirkel an Flugzeugpiloten, die ihre Maschine selbst zusammengebaut haben. Einer von ihnen ist Hobbypilot Enrico Musto (56) aus Bozen. Fünf Jahre hat er an seiner RV-8 des Herstellers Van's geschraubt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/der-bozner-hobbypilot-der-sein-flugzeug-selbst-zusammengebaut-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ehe er damit abheben konnte.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nFC Südtirol zeigt Kämpferqualitäten und besteht in Pisa<\/h3><?Bereich TagName="Bild"_>\r\nSerie-A-Absteiger Pisa zählt zu den Topmannschaften in der Liga. Die Toskaner haben einen enorm qualitativen Kader und sind eines jener Teams, die auf den Aufstieg spekulieren. Der FC Südtirol zeigte am Samstagnachmittag aber jene Tugenden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fc-suedtirol-zeigt-kaempferqualitaeten-und-besteht-in-pisa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit denen man in den letzten Jahren erfolgreich gewesen ist.<\/a>