<h3>\r\nTanken: Diesel ab heute wieder teurer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Autofahrer in Italien müssen seit dem heutigen Sonntag für Diesel mehr bezahlen. Der Tankrabatt von 4,88 Cent je Liter einschließlich Mehrwertsteuer ist am gestrigen Samstag ausgelaufen. Eine Verlängerung der Maßnahme <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tanken-diesel-ab-heute-wieder-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde bislang nicht im italienischen Amtsblatt veröffentlicht.<\/a><BR \/><h3>\r\nWeinbauern fordern niedrigere Weinpreise in Restaurants<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382427_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Angesichts der Krise in der Weinbranche fordern italienische Weinbauern die Gastronomie auf, ihre Preisaufschläge auf Weinflaschen zu begrenzen. Eine Erhöhung um zehn Prozent sei angemessen. Höhere Aufschläge könnten dagegen den Absatz bremsen und insbesondere jüngere Kunden vom Weinkonsum abhalten. Die Initiative geht auf Luca Ferraris und Stefano Chiarlo zurück, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/weinbauern-fordern-niedrigere-weinpreise-in-restaurants" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zwei bekannte Weinproduzenten aus der norditalienischen Region Piemont.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWarum Menschen auf ein Begräbnis verzichten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382430_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„In aller Stille beigesetzt“, „im engsten Familienkreis verabschiedet“: Immer wieder wird in Todesanzeigen mitgeteilt, dass Angehörige auf ein kirchliches Begräbnis oder eine öffentliche Abschiedsfeier verzichten. Was sind die Gründe <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/warum-menschen-auf-ein-begraebnis-verzichten" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> für den „ganz privaten“ letzten Weg? Stirbt eine gute Tradition?<\/a><BR \/><h3>\r\nIm Wald von der Dunkelheit überrascht: Nächtliche Suchaktion im Trentino<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382433_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Große Suchaktion in der Nacht auf Sonntag im Val di Genova: Eine 25-jährige Frau hatte sich in den Wäldern verirrt. Die junge Südamerikanerin war gegen 16 Uhr von Carisolo zu einer Wanderung aufgebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/im-wald-von-der-dunkelheit-ueberrascht-naechtliche-suchaktion-im-trentino" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Als sie um 1 Uhr nachts noch nicht zurückgekehrt war, wurde Alarm geschlagen.<\/a><BR \/><h3>\r\nKlettern statt Gottesdienst? Könnte das auch in Südtirol Realität werden?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382436_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>An diesem Wochenende wird in Innsbruck eine neue Boulderhalle eröffnet. Das Besondere daran: Das Gebäude war früher eine Pfarrkirche. Europaweit werden immer mehr Kirchenräume umgenutzt, etwa zu Restaurants, Kinos oder Diskotheken. „Das kann auch bei uns passieren“, sagt der diözesane Referent <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klettern-statt-gottesdienst-koennte-das-auch-in-suedtirol-realitaet-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für kirchliche Kunst und Kulturgüter Peter Schwienbacher.<\/a>