<h3>\r\nStromausfall im Großraum Bozen, Meran und im Etschtal – Ursache unklar<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382832_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gegen 15 Uhr ist am heutigen Montag in weiten Teilen des Etschtals sowie im Raum Bozen und Meran der Strom ausgefallen. Auch der Straßenverkehr war betroffen, da zahlreiche Ampeln zeitweise außer Betrieb waren. Gleichzeitig kam es infolge der Ausfälle zu mehrere Einsätzen: So <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stromausfall-im-grossraum-bozen-meran-und-im-etschtal-ursache-unklar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">musste das Palais Widmann in der Landeshauptstadt vorsorglich evakuiert werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nBlutbad in Krakau: Südtirolerin entging dem Tod nur um wenige Minuten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382835_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sechs Tote und 16 Verletzte nach Schüssen in der polnischen Stadt Krakau: Eine in Bozen lebende Augenärztin wollte gerade mit ihrer Schwester essen gehen, als Schüsse fielen. Erst später wurde ihr das <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/blutbad-in-krakau-suedtirolerin-entging-dem-tod-nur-um-wenige-minuten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ganze Ausmaß des Angriffs bewusst.<\/a><BR \/><h3>\r\nMeran: Geschäft gerät in Vollbrand – 120 Feuerwehrleute im Einsatz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382838_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Nacht auf Montag ist in Meran ein Großbrand ausgebrochen. Ein Geschäft in der Enrico-Toti-Straße stand in Vollbrand. Sieben Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 120 Einsatzkräften standen im Einsatz. <a href="Mehrere Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Glücklicherweise wurde niemand verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nFußgänger im Visier: Höhere Strafen bei unvorsichtigem Verhalten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382841_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Fußgänger mehr in die Verantwortung nehmen: Diesem Grundsatz folgen die römischen Pläne zur neuen Straßenverkehrsordnung. Aus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fussgaenger-im-visier-hoehere-strafen-bei-unvorsichtigem-verhalten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirol gibt es dafür sowohl Lob wie Tadel.<\/a><BR \/><h3>\r\nSiebeneich: Transporter prallt gegen Gasverteiler – Gas tritt aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382844_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Auffahrunfall auf der Landesstraße in Siebeneich hat am Montag einen gefährlichen Zwischenfall ausgelöst: Ein Transporter prallte gegen einen Gasverteiler und beschädigte dabei eine Leitung. Einsatzkräfte konnten den Gasaustritt stoppen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/siebeneich-transporter-prallt-gegen-gasverteiler-gas-tritt-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzt wurde niemand.<\/a><BR \/><BR \/>-------------------------------------------<h3>\r\nNur noch heute: Zwei exklusive s+ Angebote zum Hammerpreis!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382847_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unbegrenzter Zugriff auf alle Premium-Inhalte zum Vorteilspreis: Mit unseren aktuellen s+ Angeboten sichern Sie sich hochwertigen Journalismus und sparen dabei kräftig. Ob Jahresabo für nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat oder Monatsabo für nur 3,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat – entscheiden Sie selbst, welches Angebot am besten zu Ihnen passt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-noch-heute-zwei-exklusive-s-angebote-zum-hammerpreis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber warten Sie nicht zu lange: Beide Aktionen gelten nur mehr heute!<\/a>