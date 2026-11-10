<h3>\r\nTrentino: Mutter und Sohn vor Schule auf Zebrastreifen angefahren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383156_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tragischer Unfall vor den Augen vieler Eltern: Eine 31-jährige Frau und ihr zehnjähriger Sohn sind am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr vor der Grundschule von Pieve di Bono (Talgemeinschaft der Judikarien) von einem Auto angefahren worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-mutter-und-sohn-vor-schule-auf-zebrastreifen-angefahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Beide wurden schwer verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nFamilien: Diese Förderungen plant die Regierung für 2027<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mehr Geld für berufstätige Mütter, ein staatliches Baby-Sparbuch und längerer Elternurlaub: Die Regierung in Rom plant mit dem Haushaltsgesetz 2027 <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/familien-diese-foerderungen-plant-die-regierung-fuer-2027" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehrere Maßnahmen, um Familien finanziell zu unterstützen.<\/a><BR \/><h3>\r\nSinner bricht sein Schweigen: „Die Wahrheit ist, dass…“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383162_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es war der Tag, auf den Tennis-Italien gewartet hat. Am Dienstag trat Jannik Sinner erstmals seit vielen Monaten wieder vor die Presse. Dabei <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-bricht-sein-schweigen-die-wahrheit-ist-dass" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ließ der Pusterer tief blicken.<\/a><BR \/><h3>\r\nDas Wort „Behinderung“ ist kein Tabu<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383165_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Menschen als „Behinderte“ zu bezeichnen, ist längst überholt. Alternativ sprechen viele von einer „Beeinträchtigung“. Doch was gut gemeint ist, ist ebenso nicht ganz korrekt. Darauf weist der Verein Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung (AEB) hin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-wort-behinderung-ist-kein-tabu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die richtige Bezeichnung laute „Menschen mit Behinderung“.<\/a><BR \/><h3>\r\nBlumau: Auto gerät ins Schleudern und kollidiert mit zwei weiteren Pkw<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383168_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gekracht hat es am heutigen Dienstagmorgen bei Blumau auf der Höhe der Firma „Gastrofresh“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/blumau-auto-geraet-ins-schleudern-und-kollidiert-mit-zwei-weiteren-pkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.<\/a>