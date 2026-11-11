<h3>\r\nTaisten: Lkw umgekippt – Straße in Richtung Gsies gesperrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383504_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochvormittag im Pustertal gekommen: Auf der Landesstraße 46 in Richtung Gsies ist auf Höhe Taisten ein Lkw umgekippt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taisten-lkw-umgekippt-strasse-in-richtung-gsies-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Straße musste komplett gesperrt werden.<\/a><h3>\r\nBozner Pfarrer verfolgt und erpresst: 130.000 Euro Schaden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383507_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es beginnt mit einer Bitte um Hilfe, wie sie in einer Pfarrei zum Alltag gehört, und endet in einer finanziellen Katastrophe samt Polizeieinsatz und elektronischer Fußfessel. Über zwei Jahre hinweg soll eine Gruppe von rund zehn Personen den Bozner Pfarrer Davide Traina massiv unter Druck gesetzt, verfolgt und um <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-pfarrer-erpresst-130000-euro-schaden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">insgesamt 130.000 Euro aus dem Kirchenvermögen erleichtert haben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWetterextreme in Italien: Unwetter im Norden, Sommerwärme im Süden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während Ligurien, die Toskana und Friaul-Julisch Venetien bis zum Wochenende mit teils ergiebigen Niederschlägen rechnen müssen, klettern die Temperaturen im Süden auf bis zu 26 Grad. Auch kräftige <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wetterextreme-in-italien-unwetter-im-norden-sommerwaerme-im-sueden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Winde und raue See prägen die Wetterlage.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo gut ist Südtirols Gesundheitssystem<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Südtirol verzichten weniger Menschen auf Gesundheitsleistungen als anderswo in Italien, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/so-gut-ist-suedtirols-gesundheitssystem" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie die aktuelle GIMBE-Analyse zeigt. Aber es gibt auch Schwachstellen.<\/a>