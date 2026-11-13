<h3>\r\nMichl Ebner neuer Chefredakteur des Tagblatts „Dolomiten“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384437_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am 16. November 2026 endet das mit Elmar Pichler Rolle vereinbarte Mandat auf Zeit als Chefredakteur der „Dolomiten“, dem Tagblatt der Südtiroler. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/michl-ebner-neuer-chefredakteur-der-tageszeitung-dolomiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für die Rolle des neuen Chefredakteurs der Tageszeitung „Dolomiten“ haben die Gremien des Unternehmens heute den Präsidenten, Dr. Michl Ebner, beauftragt.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroße Störung bei Microsoft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384440_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Großstörung bei Microsoft hat am heutigen Freitag angedauert. Weltweit sind viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/auch-heute-noch-massive-probleme-bei-outlook-und-microsoft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, Teams, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.<\/a><h3>\r\nDieb macht sich in Dominikanerkirche zu schaffen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384443_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dreister geht es wohl kaum: In der Bozner Dominikanerkirche ist es zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter brach vor einigen Tagen am helllichten Nachmittag einen elektrischen Opferkerzenständer auf und entwendete das darin befindliche Kleingeld. Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreist-dieb-macht-sich-in-dominikanerkirche-zu-schaffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nHorrorunfall mit Gleitschirm: Für Felix aus Algund ging es um Leben und Tod<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Flug von der Zielspitze endet für den 23-jährigen Felix Capone aus Algund beinahe tödlich. Während seine Familie um sein Leben bangt, kämpfen zahlreiche Helfer um seine Rettung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horrorunfall-mit-gleitschirm-fuer-felix-aus-algund-ging-es-um-leben-und-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei Monate später erzählt der junge Mann von seinem Weg zurück ins Leben – und einem Wunsch, der ihm besonders am Herzen liegt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einem zunächst noch unbeständigen Freitag bringt der Nordföhn zunehmend Wetterbesserung nach Südtirol. Am Samstag scheint verbreitet die Sonne, bevor sich ab Sonntag wieder mehr Wolken zeigen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wetter-in-suedtirol-nach-unbestaendigem-freitag-wartet-ein-sonniges-wochenende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zum Wochenbeginn sind örtlich auch Niederschläge möglich.<\/a>