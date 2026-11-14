<h3>\r\nSchon wieder: Erhebliche Probleme an der Brennerbahnlinie am Sonntag<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der Bahnlinie Innsbruck–Brenner–Bozen kommt es am Sonntag, 15. November, zu erheblichen Einschränkungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schon-wieder-erhebliche-probleme-an-der-brennerbahnlinie-am-sonntag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnhof Waidbruck-Lajen.<\/a><BR \/><h3>\r\nAnzeige gegen Bozens Sanitätschef Tait<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu einem heftigen Wortwechsel soll es am Dienstag im Bozner Krankenhaus gekommen sein. Der Leiter des Gesundheitsbezirks Bozen, Umberto Tait, soll eine Ärztin in ihrem Büro aufgesucht und verbal angegriffen haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/anzeige-gegen-bozens-sanitaetschef-tait" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für die Ärztin endete der Vorfall sogar in der Notaufnahme.<\/a><h3>\r\nA22: Fast acht Kilogramm Drogen bei Fahrzeugkontrolle entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei einer Verkehrskontrolle auf der Brennerautobahn ist die Staatspolizei auf einen umfangreichen Drogenschmuggel gestoßen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-fast-acht-kilogramm-drogen-bei-fahrzeugkontrolle-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> In einem versteckten Autoreifen entdeckten die Beamten insgesamt beinahe acht Kilogramm Drogen.<\/a><BR \/><h3>\r\nChina-Masken: Belastende Mailverläufe vorgebracht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384677_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Bis spät in die Nacht sollen sich im Frühjahr 2020 verschiedene Beteiligte des Sanitätsbetriebs, aber auch Vertreter der Firma Oberalp und ein Vermittler in China über die Beschaffung von Corona-Schutzmaterial ausgetauscht haben. Das ging aus der gestrigen Vernehmung des ehemaligen Kommandanten der Carabinieri-Einheit NAS in Trient, Davide Perasso, hervor.<h3>\r\nLawinenunglück in Nordtirol fordert erstes Todesopfer des heurigen Winters<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384680_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Nordtirol ist am Samstag ein Mann bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Wintersportler wurde gegen 11.30 Uhr am Stubaier Gletscher von den Schneemassen mitgerissen und in eine Randspalte gedrückt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinenunglueck-in-nordtirol-fordert-ein-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a>