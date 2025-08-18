<h3>\r\n1. Ausbruch aus Bozner Gefängnis: Ein Geflohener wieder hinter Gittern<\/h3>Nachdem am Sonntagnachmittag zwei Häftlinge aus dem Gefängnis in Bozen entflohen waren, konnte die Staatspolizei am Abend einen der beiden stellen – auf dem Meraner Thermenplatz. Die Fahndung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausbruch-aus-bozner-gefaengnis-ein-geflohener-wieder-hinter-gittern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach dem zweiten Ausbrecher läuft weiterhin auf Hochtouren.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202124_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Andreaus: „Die Gesetze gelten auch für die Gemeinde Kaltern“<\/h3>Der Streit um einen größeren freien Seezugang zum Kalterer See geht in die nächste Runde. Nachdem Verbraucherschützer Walther Andreaus angekündigt hatte, dass für alle 68 Stege eine öffentliche Ausschreibung erfolgen müsse und er deshalb vor Gericht ziehen werde, zeigt sich Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon gelassen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/andreaus-die-gesetze-gelten-auch-fuer-die-gemeinde-kaltern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und fürchtet keinen Rekurs. Nun kontert Andreaus.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202127_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Bozen: Tod zweier Frühchen – Bakterium von Spülmittel?<\/h3>Die Ermittlungen zu jenem Bakterium, das vergangene Woche den Tod zweier Frühchen auf der Neonatologie des Bozner Krankenhauses verursacht hat, laufen weiter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-zweier-fruehchen-bakterien-moeglicherweise-in-babyflaschen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun kommen offenbar neue Hinweise ans Licht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202130_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Stau auf A22 und im Pustertal: Verzögerungen auf Südtirols Straßen<\/h3>\r\nAuf Südtirols Straßen hat es heute eine Sonderportion Geduld gebraucht: Auf der A22 Brennerautobahn zwischen Klausen und San Michele mussten Autofahrer zeitweise mit über einer Stunde Verzögerung rechnen. Auch auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stau-auf-a22-und-im-pustertal-verzoegerungen-auf-suedtirols-strassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Pustertaler Staatsstraße zwischen Kiens und Schabs staute es spürbar.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202133_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Trentino: Manager mit Bozner Wurzeln stürzt mit Mountainbike in Bachbett<\/h3>Ein 67-jähriger Unternehmer ist im Rabbital (Trentino) tödlich verunglückt. Piero Scotto, aufgewachsen in Bozen und seit Jahren am Sulzberg (Val di Sole) im Trentino wohnhaft, verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte in den Wildbach Rabbies. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-manager-mit-bozner-wurzeln-stuerzt-mit-mountainbike-in-bachbett" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für ihn kam jede Hilfe zu spät.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202136_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>