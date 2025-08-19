<h3>\r\n1. Gröden: Dealer händigt Kokain an falsche Frau aus<\/h3>In St. Ulrich ist eine Frau offenbar durch eine kuriose Verwechslung in einen Drogenhandel geraten. Anfang August erhielt sie rund ein halbes Gramm Kokain – dieses war offenbar nicht für sie bestimmt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutmasslicher-dealer-haendigt-falscher-frau-kokain-aus-anzeige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verwechslung sollte dem mutmaßlichen Dealer noch zum Verhängnis werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202493_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Die spektakulärsten Gefängnisausbrüche in Südtirol seit 1992<\/h3>Nach dem Gefängnisausbruch in Bozen am Sonntagnachmittag läuft weiter die Fahndung nach einem der Ausbrecher. Die Flucht des anderen Häftlings dauerte nicht lange, er konnte noch am selben Abend in Meran gefasst werden. Ein Blick ins Dolomitenarchiv fördert die spektakulärsten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/die-spektakulaersten-gefaengnisausbrueche-in-suedtirol-seit-1992" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gefängnisausbrüche in Südtirol seit über 30 Jahren ans Tageslicht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202496_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. 60-jähriger Mann beim Heuarbeiten verletzt: Fuß gerät unter Metrac<\/h3>Glück im Unglück hatte ein 60-Jähriger am Dienstagnachmittag beim Heuarbeiten in Jenesien: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fuß unter einen Hangtraktor (Metrac). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/60-jaehriger-mann-beim-heuarbeiten-verletzt-fuss-geraet-unter-metrac" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei zog er sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202499_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Nur für kurze Zeit: Holen Sie sich s+ für nur 1,99 Euro im Monat<\/h3>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – 5 Monate lang für nur 1,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ sind Sie immer bestens informiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-fuer-kurze-zeit-holen-sie-sich-s-fuer-nur-199-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber Achtung! Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202502_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Kalterer See: Größerer freier Zugang – Ja oder Nein? Was sagen Sie?<\/h3>Die Diskussion um einen größeren freien Seezugang am Kalterer See geht weiter. Nun meldet sich auch die Dorfliste Kaltern zu Wort. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kalterer-see-groesserer-freier-zugang-ja-oder-nein-was-sagen-sie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202505_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>