<h3>
1. VIDEO | Zug-Crash in Trient legt Bahnverkehr lahm – Drei Verletzte</h3>

<video-jw video-id="uIDPqiWf"></video-jw>

<BR /><BR />Zu einem Zusammenprall zwischen zwei Zügen kam es am Mittwochvormittag in Trient. Drei Personen sollen sich dabei verletzt haben. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/zug-crash-in-trient-legt-bahnverkehr-lahm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Bahnstrecke zwischen Mezzocorona und Trient wurde gesperrt, erhebliche Verspätungen und Ausfälle sind die Folge.</a><BR /><BR /><h3>
2. „Ich habe ein wenig Freiheit gebraucht"</h3><div class="img-embed"><embed id="1202814_image" /></div>
<BR />„Ich habe ein wenig Freiheit gebraucht." Nur diesen einen Satz hat jener 30-Jährige aus Marokko bei der Haftprüfung gesagt, der am Sonntag aus dem Bozner Gefängnis ausgebrochen war. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/ich-habe-ein-wenig-freiheit-gebraucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, war er kurz darauf in Meran gefasst worden. Vom zweiten Häftling, dem ebenfalls die Flucht aus dem Gefängnis gelang, fehlt weiterhin jede Spur.</a><BR /><BR /><h3>
3. Bozen: Gefängnis-Ausbrecher auf der Flucht – Polizei bittet um Mithilfe</h3><div class="img-embed"><embed id="1202787_image" /></div>
<BR />Vor drei Tagen sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis Bozen ausgebrochen – einer von ihnen wurde bereits festgenommen und sitzt wieder im Gefängnis. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/bozen-gefaengnis-ausbrecher-auf-der-flucht-polizei-bittet-um-mithilfe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der zweite Ausbrecher hingegen ist noch flüchtig. Die Polizei bittet um Mithilfe.</a><BR /><BR /><h3>
4. Umstrittene Zerzer-Ernennung: Nun spricht der Landeshauptmann</h3><div class="img-embed"><embed id="1202790_image" /></div>
<BR />Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich erstmals öffentlich zur E <a href="https://www.stol.it/artikel/politik/umstrittene-zerzer-ernennung-nun-spricht-der-landeshauptmann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rnennung von Florian Zerzer zum Direktor der Landesabteilung Raumordnung geäußert.</a><BR /><BR /><h3>
5. ABSTIMMUNG | Was halten Sie vom Eurovision Song Contest?</h3>
<div class="embed-box">https://cdn.jwplayer.com/manifests/8As9mNQK.m3u8</div>
<BR /><BR />Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien ausgetragen. Im Rennen als Austragungsort war auch Innsbruck, das aber der österreichischen Hauptstadt unterlag. <a href="https://www.stol.it/artikel/panorama/panorama/abstimmung-was-halten-sie-vom-eurovision-song-contest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was halten Sie vom Eurovision Song Contest? Stimmen Sie ab!</a>