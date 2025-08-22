<h3>\r\n1. Gewalt gegen Ex-Mann, Fälschung von Urkunden: Frau und Partner im Visier<\/h3>Die Carabinieri von Sëlva\/Wolkenstein in Gröden haben eine Frau aus dem Bangladesch und ihren Partner und Landsmann angezeigt, weil sie ihren Ex-Mann verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt haben sollen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewalt-gegen-ex-mann-faelschung-von-urkunden-frau-und-partner-im-visier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen der Carabinieri, dass die Frau Urkunden gefälscht haben soll, um ihrem Partner unrechtmäßig Steuervorteile zuzusichern.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203810_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Vor Augen des Sohns 150 Meter in die Tiefe gestürzt – 62-Jährige tot<\/h3>Wegen eines Fehltritts vom Wanderweg abgekommen und vor den Augen ihres Sohnes rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bergunfall-vor-augen-des-sohns-150-meter-in-die-tiefe-gestuerzt-62-jaehrige-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dieser tragische Tod einer 62-jährigen Urlauberin aus Rimini ereignete sich am Freitag nahe Madonna di Campiglio.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203813_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Nach Gewaltvorfall in Kaltern: „Die Jugendlichen“ melden sich zu Wort<\/h3>Eine nicht genauer identifizierbare Gruppe – „Die Jugendlichen“ – meldete sich nach dem Bericht zu den Gewaltvorfällen in der Nacht auf Sonntag in Kaltern zu Wort. Die Verfasser der E-Mail an die Redaktion fordern die Löschung des Artikels, weil dieser rufschädigend sei. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-gewaltvorfall-in-kaltern-die-jugendlichen-melden-sich-zu-wort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer die Geschädigten sein sollen, geht aus dem Schreiben allerdings nicht hervor.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203816_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Nur für kurze Zeit: Holen Sie sich s+ für nur 1,99 Euro im Monat<\/h3>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – 5 Monate lang für nur 1,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ sind Sie immer bestens informiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-fuer-kurze-zeit-holen-sie-sich-s-fuer-nur-199-euro-im-monat-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber Achtung! Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. FCS-Trainer Castori: „Wenn ich nicht daran geglaubt hätte...“<\/h3>Fabrizio Castori hat den FC Südtirol im Dezember 2024 in einer prekären Lage übernommen und die Weiß-Roten zum Klassenerhalt geführt. Nun startet der 71-jährige Trainer mit dem FCS in die neue Saison – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fcs-trainer-castori-wenn-ich-nicht-daran-geglaubt-haette" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und blickt auf so manches Wunder aus seiner Karriere zurück.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203822_image" \/><\/div>\r\n