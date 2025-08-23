<h3>\r\n1. Lebensqualität und Leidensdruck – die doppelte Wahrheit des Tourismus<\/h3>Solange Politik und Interessenverbände nicht wahrhaben wollen, dass die touristische Gesinnung zu kippen droht, solange werden wir von der Lösung des Problems weiter entfernt sein denn je. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lebensqualitaet-und-leidensdruck-die-doppelte-wahrheit-des-tourismus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von „Dolomiten“-Chef-vom-Dienst Klaus Innerhofer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204017_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Traurige Gewissheit: Vermisster deutscher Urlauber tot geborgen<\/h3>Nun herrscht traurige Gewissheit: Der seit Mittwoch im Schlerngebiet vermisste deutsche Urlauber Dr. Günter Erwin Karl Reitz (77) wurde bei Seis im unwegsamen Gelände gefunden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/traurige-gewissheit-vermisster-deutscher-urlauber-tot-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für ihn kam jede Hilfe zu spät – er war bereits tot.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204020_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Es bleibt dabei: Keine Ausflüge im neuen Schuljahr<\/h3>Die „Qualität in Bildung und Betreuung in einem zukunftsfähigen System“ – das wünschen sich sowohl Südtirols Lehrer als auch die Allianz für Familie. Und gehen daher nun gemeinsam mit ihrer Forderung an die Öffentlichkeit. Uneins ist man sich allerdings nach wie vor, ob die Protestmaßnahmen der Lehrkräfte der richtige Weg sind. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/es-bleibt-dabei-keine-ausfluege-im-neuen-schuljahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Letztere halten jedenfalls eisern daran fest: Keine Ausflüge im kommenden Schuljahr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Mit Tritten und Schlägen auf Polizisten losgegangen: Marokkaner verhaftet<\/h3>Die Polizei hat am späten Freitagabend einen Marokkaner verhaftet: Nachdem der Mann am Meraner Bahnhof Passanten belästigt hatte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-tritten-und-schlaegen-auf-polizisten-losgegangen-marokkaner-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">soll er im Polizeikommissariat mit Fußtritten und Faustschlägen auf einen Beamten losgegangen sein.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204026_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sinner erinnert sich zurück: „Dann würde ich aufhören“<\/h3>Am 24. August beginnen in New York die US Open. Titelverteidiger Jannik Sinner <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-erinnert-sich-zurueck-dann-wuerde-ich-aufhoeren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gab ein Update zu seiner Gesundheit und erinnerte sich an die Anfänge seiner Karriere.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204029_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>