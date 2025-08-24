<h3>\r\n1. Messerangriff im Fassatal fordert Schwerverletzten<\/h3>Zu einer Bluttat ist es in der Nacht auf Sonntag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/messerangriff-im-fassatal-fordert-schwerverletzten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in Campestrin im Fassatal gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204161_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Kaltern: Erntehelfer unter Maschine eingeklemmt – erheblich verletzt<\/h3>Am Sonntag hat sich bei der Apfelernte in Kaltern ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaltern-erntehelfer-unter-maschine-eingeklemmt-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Erntehelfer verletzte sich dabei erheblich.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204164_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Zufahrt zum Pragser Wildsee: „Immer wieder unschöne Szenen“<\/h3>Noch bis zum 10. September ist die Zufahrt mit dem Auto ins Pragser Tal und zum Wildsee eingeschränkt. Wer den Checkpoint am Taleingang passieren will, benötigt eine Online-Reservierung oder eine gültige Durchfahrtsgenehmigung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zufahrt-zum-pragser-wildsee-immer-wieder-unschoene-szenen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nicht alle Besucher haben dafür Verständnis.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204167_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. 20-Jährige ohne „Lappen“ und mit 200 Gramm Drogen unterwegs<\/h3>Die Carabinieri der Station Jenesien haben kürzlich eine 20-Jährige aus dem Verkehr gezogen: Bei Kontrollen in Bozen erwischten sie die junge Frau laut einer Aussendung beim Fahren eines Pkw, obwohl sie keinen Führerschein hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hausarrest-20-jaehrige-ohne-lappen-am-steuer-200-gramm-drogen-im-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Fahrzeug sollen die Ermittler auch 200 Gramm Haschisch gefunden haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204170_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Prantner und Niederwieser feiern im Handball-Supercup<\/h3>Leo Prantner hat mit den Berliner Füchsen den ersten Titel in der neuen Handball-Saison gewonnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/prantner-und-niederwieser-feiern-im-handball-supercup" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch Annika Niederwieser hatte allen Grund zur Freude.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204173_image" \/><\/div>\r\n