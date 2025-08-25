<h3>\r\n1. Arbeitsunfall: Erntehelfer zwischen Hebebühne und Betonsäule eingeklemmt<\/h3>Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagmorgen in Branzoll: Aus ungeklärter Ursache blieb ein ausländischer Erntehelfer in den Apfelwiesen zwischen einer Hebebühne und einer Betonsäule eingeklemmt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/arbeitsunfall-erntehelfer-zwischen-hebebuehne-und-betonsaeule-eingeklemmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Kollegen konnten ihn vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreien – er wurde ins Bozner Spital gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nachbarn melden 82-Jährigen als vermisst – Tot aufgefunden<\/h3>Eine traurige Entdeckung machten die Einsatzkräfte bei Feldthurns in der Nacht auf Montag: Nachdem Nachbarn den Notruf abgesetzt hatten, weil ein 82-jähriger Mann abends nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion gestartet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nachbarn-melden-82-jaehrigen-als-vermisst-tot-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie nahm ein trauriges Ende – der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204656_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Traurige Statistik: 15 Todesopfer am Berg in zwei Monaten<\/h3>Ob schweißtreibend zum Gipfel oder gemütlich in den Wald zum Pilze suchen: Im Sommer zieht es Einheimische und Gäste in die Berge. Doch was als Traumtag beginnt, kann schnell in einer Tragödie enden: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/traurige-statistik-15-todesopfer-am-berg-in-zwei-monaten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit 20. Juni haben in Südtirol bereits 15 Menschen beim Wandern, Bergsteigen oder Mountainbiken ihr Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Ciao, ciao Schlernplateau – Mattarella beendet seinen Südtirol-Urlaub<\/h3>Staatspräsident Sergio Mattarella hat seinen Sommerurlaub in Südtirol beendet. Am Montagnachmittag bestieg der 83-Jährige am Flughafen von Bozen die Maschine zurück nach Rom. Zuvor hatte er gut zwei Wochen auf dem Schlernplateau verbracht – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ciao-ciao-schlernplateau-mattarella-beendet-seinen-suedtirol-urlaub" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">traditionsgemäß in der Villa Ausserer, einem Stützpunkt der italienischen Gebirgstruppen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204662_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Jannik Sinner: „Ja, ich bin verliebt“<\/h3>Bevor mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinner-ja-ich-bin-verliebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat Jannik Sinner private Einblicke gegeben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204665_image" \/><\/div>\r\n