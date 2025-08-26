<h3>\r\n1.Trauer um Rodolfo Cauvin (83) nach Suchaktion mit rund 100 Einsatzkräften<\/h3>Rund 100 Einsatzkräfte haben Sonntagnacht nach dem 83-jährigen, in Feldthurns ansässigen Rodolfo Cauvin gesucht. Montagmorgen blieb ihnen nur mehr die traurige Aufgabe, dessen Leichnam zu bergen. Cauvin dürfte bei einem Spaziergang unterhalb des Dorfes Garn eines <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-rodolfo-cauvin-83-nach-suchaktion-mit-rund-100-einsatzkraeften" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">natürlichen Todes verstorben sein.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205127_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Ein Blick nach Bozen genügt: Südtirols Touristen werden immer internationaler<\/h3>Italien, Deutschland, Österreich und Schweiz: Ein Großteil der Touristen, die in den vergangenen Jahren in Südtirol zu Gast waren, stammt aus diesen Ländern. Das hat sich mittlerweile zwar nicht grundlegend geändert, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ein-blick-nach-bozen-genuegt-suedtirols-touristen-werden-immer-internationaler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Anstieg von außereuropäischen Gästen ist aber deutlich erkennbar.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205130_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Todesdrama im Tian-Shan-Gebirge: Rettungsmission abgesagt<\/h3>Der Leichnam des lombardischen Alpinisten Luca Sinigaglia, der vergangene Woche bei der Rettungsaktion einer russischen Alpinistin in Kirgisistan tödlich verunglückt ist, wird nicht nach Italien zurückkehren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/todesdrama-im-tian-shan-gebirge-rettungsmission-abgesagt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sinigaglia wird am Pobeda Peak bleiben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205133_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Mann bei Klettertour in den Dolomiten schwer verletzt – Bergung aufwendig<\/h3>Er gilt als anspruchsvoller alpiner Klettersteig: Am „Mëisules“ am Grödner Joch hat sich heute ein Unfall ereignet. Ein Kletterer soll zehn Meter abgestürzt sein. Ersten Informationen der Rettungskräfte zufolge soll sich der Mann dabei schwere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-bei-klettertour-in-den-dolomiten-schwer-verletzt-bergung-aufwendig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in das Krankenhaus von Bozen gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205139_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Krankenhausreif geschlagen: Angreifer flüchtet vor Eintreffen der Polizei<\/h3>Rohe Gewalt auf einem Parkplatz der Landeshauptstadt – am helllichten Tag. Gestern gegen 13 Uhr musste ein Krankenwagen einem Mann zu Hilfe eilen, der von einem Unbekannten in der Schlachthofstraße krankenhausreif verprügelt worden war. Der Gewaltvorfall wurde von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/krankenhausreif-geschlagen-angreifer-fluechtet-vor-eintreffen-der-polizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den Überwachungskameras festgehalten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205136_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktio@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>