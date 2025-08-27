<h3>\r\n1. Neue Gesichter in den Pfarreien: Diese Personalveränderungen stehen an<\/h3>Mit 1. September treten in der Diözese Bozen-Brixen zahlreiche Personalveränderungen in Kraft. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/priester-personal-alle-neuerungen-des-jahres-2025" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Überblick.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Olang: Schwerer Verkehrsunfall – Frau am Steuer des Fiat 500 stirbt<\/h3>Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am heutigen Mittwochmittag kurz vor dem Olanger Stausee gekommen. Eine Frau am Steuer eines Fiat 500 verlor ihr Leben beim Zusammenprall mit einem Lkw. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/olang-schwerer-verkehrsunfall-ein-toter-und-zwei-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch ein Motorrad war am Unfall beteiligt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205520_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Arbeiten statt Rente – dafür gibt’s jetzt einen Bonus<\/h3>Wer heuer in Pension gehen könnte, aber weiter im Job bleibt, der wird jetzt dafür vom Staat belohnt. Und zwar nicht einmal so schlecht. Möglich macht dies der sogenannte Bonus Giorgetti. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/arbeiten-statt-rente-dafuer-gibts-jetzt-einen-bonus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ansuchen dafür können ab 1. September eingereicht werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205523_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Verdacht auf Millionenbetrug: Vier Vinschger Familien im Visier der Ermittler<\/h3>Ein Schaden in Höhe von 18 Millionen Euro soll der öffentlichen Hand durch einen mutmaßlichen Betrug rund um öffentliche Beiträge für Solaranlagen im Vinschgau entstanden sein. Ins Visier der Finanzpolizei sind laut einer Aussendung vier Familien aus dem Vinschgau geraten, auf deren Grundstücken 9 große statt der offiziell 44 kleinen gemeldeten Fotovoltaikanlagen installiert worden sein sollen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-auf-millionenbetrug-vier-vinschger-familien-im-visier-der-ermittler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ermittelt wird gegen insgesamt 19 Personen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205526_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. 1. Amateurliga | Fahrstuhl-Alarm in der Gruppe B<\/h3>Im Pusterer Kreis der 1. Amateurliga tummeln sich gar einige große Namen. Und genau deshalb wird die Liga richtig spannend. Für wen geht's nach oben, für wen nach unten? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/1-amateurliga-fahrstuhl-alarm-in-der-gruppe-b" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir wagen die Prognose.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205529_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns!<\/a>