<h3>\r\n1. Sexismus-Skandal in Italien: Politikerinnen Opfer von Porno-Forum<\/h3>Ein italienisches Porno-Forum verbreitet manipulierte Bilder prominenter Politikerinnen, darunter Giorgia Meloni und Elly Schlein. Die Plattform sammelt seit Jahren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/sexismus-skandal-in-italien-politikerinnen-opfer-von-porno-forum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ohne Zustimmung Fotos aus sozialen Netzwerken und versieht sie mit sexistischen Kommentaren.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205835_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nach Unfall in Olang: Trauer um Maria Issinger (59)<\/h3>Maria Issinger hat bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Pustertaler Straße ihr Leben verloren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-unfall-in-olang-trauer-um-maria-issinger-59" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Trauer um die 59-jährige Winnebacherin ist groß.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205838_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Neuer Bonus: Jetzt bis zu 11.000 Euro für ein neues E-Auto<\/h3>Ab September gibt es wieder staatliche Zuschüsse für den Kauf eines Neuwagens – und die Summen sind beachtlich. Bis zu 11.000 Euro Preisnachlass winken beim Erwerb eines reinen Elektroautos. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/neuer-bonus-jetzt-bis-zu-11000-euro-fuer-ein-neues-e-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch der Bonus ist an strenge Regeln geknüpft.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205841_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Trentino: Raubüberfall auf Apotheke – Zwei Jugendliche festgenommen<\/h3>Jetzt sind die mutmaßlichen Täter gefasst: Zwei Jugendliche sollen gestern Nachmittag eine Apotheke in Roncone, einem Ortsteil der Gemeinde Sella Giudicarie im Trentino, ausgeraubt haben. Die Carabinieri haben nun zwei junge Männer festgenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-raubueberfall-auf-apotheke-zwei-jugendliche-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich um einen Minderjährigen aus Condino (Trentino) und einen 18-Jährigen aus Bagolino (Provinz Brescia).<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205844_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Dem FCS „droht“ ein heißes Transferfinale<\/h3>Am Montag schließt das Transferfenster in den meisten europäischen Ligen. So auch in Italien, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dem-fcs-droht-ein-heisses-transferfinale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo dem FC Südtirol in den letzten Tagen noch ein heißes Transferfinale bevorsteht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205847_image" \/><\/div>\r\n