1.Motorrad gegen Lkw: Biker (57) tödlich verletzt
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag auf der Vinschger Staatsstraße an der Einfahrt zur Handwerkerzone in Goldrain ereignet. Gegen 13.15 Uhr prallte ein Motorrad frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Biker, ein 57-jähriger Urlauber aus Frankreich, verlor dabei sein Leben.



2. Nachwuchs im Handwerk: So sieht der Trend bei Lehrberufen aus
Die Suche nach Nachwuchs beschäftigt auch Südtirols Handwerker – wenn auch nicht alle Branchen gleichermaßen. Während manche Berufe immer beliebter werden, verzeichnen andere sinkende Lehrlingszahlen.



3. Unwetter in Nord- und Mittelitalien: 1.300 Einsätze binnen weniger Stunden
Heftige Regenfälle und Sturmböen haben Italien schwer getroffen: Besonders betroffen waren die Regionen Ligurien, Lombardei, Piemont, Veneto und die Toskana. Binnen kürzester Zeit mussten die örtlichen Einsatzkräfte rund 1.300 Einsätze bewältigen.



4. Rat der Gemeinden: Schatzer abgewählt – Oberstaller ist neuer Präsident
Es war spannend bis zum Schluss, am heutigen Freitagvormittag ist nun die Entscheidung gefallen. Dominik Oberstaller ist der neue Präsident des Rats der Gemeinden. Er konnte sich überraschend deutlich gegen Amtsinhaber Andreas Schatzer durchsetzen.



5. Erschöpfte deutsche Wanderer rufen Rettungshubschrauber
In diesem Sommer sind zahlreiche ausländische Wanderer in den Dolomiten unterwegs - oft unzureichend vorbereitet. Für Aufsehen sorgt der Fall von zwei jungen Deutschen in ihren Zwanzigern, die diese Woche auf rund 2.700 Meter Höhe auf der Ferrata Dibona am Monte Cristallo unterwegs waren.