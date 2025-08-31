<h3>\r\n1. Letzte Chance: Holen Sie sich s+ für nur 1,99 Euro im Monat<\/h3>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – 5 Monate lang für nur 1,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ sind Sie immer bestens informiert. Aber Achtung! <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/letzte-chance-holen-sie-sich-s-fuer-nur-199-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Ein Jahr (oft allein) auf Säben: Wie geht es weiter, Pater Kosmas?<\/h3>Seit einem Jahr lebt der Zisterzienser P. Kosmas Thielmann (58) vom Stift Heiligenkreuz bei Wien als Pilgerseelsorger auf Kloster Säben – dem „Heiligen Berg Tirols“. Schon zu Beginn stellte der Ordensmann klar: Die Zukunft von Säben entscheidet sich nicht in Gremien, sondern „mit Herz und Füßen“ – durch die Menschen, die kommen oder fernbleiben. Im Podcast erzählt er, wie diese stille Abstimmung gerade läuft, warum Säben eine „geistliche Lunge“ für ganz Südtirol sein könnte – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/ein-jahr-oft-allein-auf-saeben-wie-geht-es-weiter-pater-kosmas" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wie er seinen Alltag zwischen einsamen Mauern, Pilgern und Touristen gestaltet.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Südtiroler beim weltgrößten Gaming-Treff<\/h3>Spieleentwickler Roberto Benetta aus Dorf Tirol ist ebenso in den faszinierenden Kosmos der Gamescom eingetaucht wie die Pusterer Profi-Streamerin Caroline Forer, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-beim-weltgroessten-gaming-treff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die mehrere Auftritte auf der weltgrößten Videospielmesse hatte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206951_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Innichen: Person von Fahrzeug erfasst<\/h3>Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Sonntag eine Person in Innichen von einem Fahrzeug erfasst und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/innichen-person-von-fahrzeug-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dabei verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206954_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sinners Achterbahnfahrt – und ein Hauch von Liebe<\/h3>Nach seinem Einzug ins Achtelfinale der US Open hat Jannik Sinner von einer Achterbahnfahrt auf dem Court gesprochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinners-achterbahnfahrt-und-ein-hauch-von-liebe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Italien rückte derweil sein Liebesleben in den Fokus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.i" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>