<h3>\r\n1.Unter Bozen geht’s jetzt rund: Walthertunnel eröffnet<\/h3>Sechs Jahre lang war der Bereich rund um den Bozner Bahnhof eine einzige Großbaustelle. Jetzt rollt der Verkehr erstmals durch den neuen Walthertunnel: Am heutigen Montag, 1. September, um 10.45 Uhr ist das 30,7-Millionen-Euro-Projekt feierlich eröffnet worden – und wird <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/unter-bozen-gehts-jetzt-rund-walthertunnel-eroeffnet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Nachmittag für den Verkehr freigegeben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207335_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Strafen für Eltern, denen Schule oder Kindergarten völlig egal sind<\/h3>Eltern, die die Kooperation mit Schule oder Kindergarten verweigern, ihre Kinder den Bildungsweg alleine gehen lassen und die Unterrichtssprache nicht verstehen – damit will Schullandesrat Philipp Achammer aufräumen: „Es geht nicht darum, Eltern in der breiten Masse zu disziplinieren, aber in Fällen, in denen Eltern jede Zusammenarbeit verweigern, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/strafen-fuer-eltern-denen-schule-oder-kindergarten-voellig-egal-sind" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">muss man mit Sanktionen eingreifen können“, findet Achammer.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207338_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Verdacht: Häftling als Dealer – Bei Freigang mit 700 Gramm Drogen erwischt<\/h3>Haschisch, Marihuana und Kokain soll ein 40-jähriger Italiener in einer Bar in Meran verkauft haben – und das, während seines Freigangs vom Gefängnis. In Meran klickten für den Häftling erneut die Handschellen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-haeftling-als-dealer-bei-freigang-mit-700-gramm-drogen-erwischt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Carabinieri beschlagnahmten rund 700 Gramm Rauschgift.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207341_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Reinhold Messner gibt Diane zum zweiten Mal das Ja-Wort<\/h3>Fernab der Heimat, irgendwo in der Abendsonne Indiens, gekleidet in schlichte weiße Hemden und mit passendem Schmuck versehen, haben Reinhold Messner und seine Frau Diane das Ehegelübde erneuert. Das teilte der ehemalige Südtiroler Extrembergsteiger seinen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/reinhold-messner-gibt-diane-zum-zweiten-mal-das-ja-wort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hunderttausenden Followern auf der sozialen Plattform Instagram mit.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207344_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Meran: Auto kracht nachts in Wohnhaus – Fahrer flüchtet<\/h3>Lauten wie unliebsamen Besuch bekam in der Nacht auf Samstag ein Anrainer der Weingartenstraße in Meran. Gegen vier Uhr morgens ist ein E-Auto in den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses gekracht, nachdem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-auto-kracht-nachts-in-wohnhaus-fahrer-fluechtet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">es zuvor das Metall-Gartenor durchbrochen und den Garten durchquert hat.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207347_image" \/><\/div>\r\n