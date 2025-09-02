<h3>\r\n1. Erdbeben lässt Vinschgau zittern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1207686_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Erdbeben der Stärke 3,8 war am heutigen Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr im Vinschgau – genauer gesagt, rund um Mals – zu spüren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erdbeben-erschuettern-das-vinschgau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aufgrund der geringen Bebentiefe von nur rund fünf Kilometern war das Beben in einem relativ weiten Gebiet spürbar. Auch im Überetsch hat es leicht gerüttelt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Nach zwölf Jahren vergeblicher Suche: „Wir stehen völlig im Dunkeln“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1207689_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit über 12 Jahren lebt die Familie Kaltenhauser aus Tschötsch in völliger Ungewissheit. Denn seit Ende April 2013 ist Heinrich Kaltenhauser (58), gebürtig aus Tschötsch oberhalb Brixen und zuletzt in Lana ansässig, spurlos verschwunden. Jetzt wurde er vom Landesgericht in Bozen für tot erklärt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-zwoelf-jahren-vergeblicher-suche-wir-stehen-voellig-im-dunkeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Seit seinem Verschwinden gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Wir stehen völlig im Dunkeln“, sagt sein Neffe Alex Kaltenhauser.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Bär im Vinschgau: „Auf dem Schulweg meiner 10-jährigen Tochter“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="5cg0nzvs"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Es ist ein mulmiges Gefühl, das Martin Gurschler (36) seit dem heutigen Dienstagmorgen begleitet, wenn er an den Schulweg seiner Tochter denkt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/baer-im-vinschgau-auf-dem-schulweg-meiner-10-jaehrigen-tochter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Ich habe das Bärenvideo heute Morgen in Kastelbell-Tschars aufgenommen, als ich gerade mit dem Auto zur Arbeit fuhr. Es ist nicht nur mein Weg zur Arbeit, sondern auch der Schulweg meiner 10-jährigen Tochter.“<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Pizza Mussolini & Co.: Peinliche Zündler mit altem Gift<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1207692_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Es gibt nach wie vor Unbelehrbare, die an ihrer menschenverachtenden Ideologie festhalten wie eine kranke Kuh am Schwanz.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/pizza-mussolini-co-peinliche-zuendler-mit-altem-gift" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. VIDEO | Sinner und ein versuchter Diebstahl<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1207695_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner hat im Achtelfinale der US Open gegen Alexander Bublik eine Machtdemonstration hingelegt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/video-sinner-und-ein-versuchter-diebstahl" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Anschluss wurde er Opfer eines versuchten Diebstahls.<\/a>